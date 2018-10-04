السعودية.. بنكا “الأول وساب” يدخلان في اتفاقية اندماج ملزمة‎

أعلن البنك الأول (سعودي)، اليوم الخميس، عن دخوله في اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

وقال البنك الأول في إفصاح للبورصة السعودية (تداول)، إن الاتفاقية الملزمة، وقعت أمس الأربعاء.

وعند إتمام الاندماج، يحصل مساهمو البنك الأول على 0.4853 سهم، من أسهم ساب عن كل سهم في “الأول”.

وستصدر الأسهم من خلال زيادة رأسمال بنك ساب بنسبة 37%، ما يتراوح بين 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) إلى 20 مليارًا (5.33 مليار دولار).

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمو بنك ساب الحاليّون ما نسبته 73% من رأس مال البنك، وسيملك مساهمو البنك الأول ما نسبته 27% من رأس المال.

وبموجب أحكام الاتفاقية بين الطرفين، تُنقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته، إلى بنك ساب؛ الذي سيبقى عاملًا في السوق، فيما سيندثر اسم “الأول” من السوق، وتلغى جميع أسهمه.

وقام بنك ساب بتعيين شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، كمستشار مالي، فيما قام البنك الأول بتعيين شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية كمستشار مالي.

يذكر أن بنك ساب والبنك الأول، المدرجين في البورصة السعودية قرَّرا في أبريل/ نيسان 2017 الدخول في مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج.