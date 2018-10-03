إيران تمنع بيع وشراء العملات الأجنبية من محلات الصرافة

منع مجلس الشورى الإيراني عرض وبيع العملات الأجنبية في محلات الصرافة، ليصبح الصرافون في ميدان فردوسي شبه متعطلين، كأحد إجراءات السيطرة على سوق العملة الصعبة.

وأعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، أن الحكومة لديها ما يكفي من احتياطات العملة الإستراتيجية، بحسب موقع “راديو زمانه”.

وكان مجلس الشورى عقد صباح اليوم جلسة غير علنية بمشاركة إسحاق جهانغيري، حول أزمة العملة، وصرح أحد أعضاء المجلس لإحدى الوكالات بأنه تمَّت مناقشة قضايا الاقتصاد عامّة، فضلًا عن الفصل بين الوزارات.

وكلف ممثلو الاجتماع اليوم الأربعاء البنك المركزي باتخاذ تلك التدابير لمنع ومراقبة سوق الصرف الأجنبي، بحيث يتم تحديد سعر صرف العملة الأجنبية بمعرفة البنك، وإنشاء نظام معلومات مالية لمحلات الصرافة ورصد أنشطتها.

وبحسب المجلس، يجب على الحكومة توفير العملة التي يحتاجها الشعب إذا كانت غير متوافرة، كما أن الحكومة ملزمة بفتح سوق صرف العملات الأجنبية بطريقة تتضمن طلب الأفراد، وذلك من خلال وسائل قانونية، كما وافق النواب على بيع العملات فقط في الأماكن المصرح بها، وتحديد سعر للعملة.

وذكرت التقارير أن محلات الصرافة تقاوم وتواجه انخفاض عملة الدولار، إذ أفادت وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري بأن محلات الصرافة في ساحة الفردوسي في طهران شبه متعطلة، مشيرة إلى أن توفير العملة هو دور الحكومة نفسها، وأنها لا تستطيع المضي قدُماً في ظل ارتفاع قيمة الدولار دون التحكم في السوق.

وتابعت أن محلات الصرافة ليس لديها استعداد لبيع دولارتها بسعر رخيص، وبعض أصحاب محلات الصرافة كانوا يشترون من الناس الدولار بسعر منخفض ويبيعونه بسعر مرتفع للغاية.

وقال شهباز حسن بور، نائب مدينة سيرجان في مجلس الشورى الإسلامي عن تلك الجلسة غير العلنية صباح اليوم، إن إسحاق جهانغيري أكد أن هناك احتياطيًّا كافيًا من العملة الإستراتيجية، فيما رجَّح كمال سيد علي، المدير السابق في البنك المركزي، أن يصل إجمالي هذا الاحتياطي إلى 100 مليار دولار.