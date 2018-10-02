تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعد منحة سعودية

شهد سعر صرف الريال اليمني، يوم الثلاثاء، تحسّنًا طفيفًا عقب إعلان السعودية عن منحة بـ200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

وقالت وسائل الإعلام ذاتها إن “سعر الريال اليمني أمام الريال السعودي ارتفع الثلاثاء من 215 إلى 195 ريالًا، وأمام الدولار من 810 إلى 800 ريال”.

ويتوقع محللون اقتصاديون، أن تعود قيمة الريال إلى مستواها السابق (450 ريالًا للدولار) “في ظل الإجراءات التي تباشرها الحكومة، وتتابع تنفيذها على مدار الساعة”.

ووجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، “دعمًا لمركزه المالي” وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الثلاثاء.