بورصات الخليج تسجل ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بأسعار النفط

بورصات الخليج تسجل ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بأسعار النفط

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في نحو 4 أعوام قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الشهر المقبل

المصدر: رويترز

سجلت معظم أسواق الخليج ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات صباحية هادئة، يوم الاثنين، في حين حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو 4 أعوام قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2% بعد ساعة من بدء التداولات بفضل أسهم البتروكيماويات والبنوك. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 0.2% ومصرف الإنماء 1.5%.

ووقعت شركة الإنماء للاستثمار اتفاقًا مع الشركة العقارية السعودية لإقامة صندق عقاري لتطوير 3 مواقع في الرياض بتكلفة 1.5 مليار ريال. وارتفع سهم العقارية السعودية 3.3%.

وارتفع مؤشر دبي 0.3% بفضل صعود إعمار العقارية 1% ودبي للاستثمار 1.6%.

وزاد مؤشر أبوظبي زيادة هامشية بلغت 0.5% بفضل صعود بنك أبوظبي الأول 1.4%.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.2% بفضل أسهم البنوك والعقارات. وارتفعت أسهم بروة العقارية 1.1% ومصرف الريان 0.7% بعد أن قال إنه سيعلن نتائج الربع الثالث من العام في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر.

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