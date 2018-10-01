بورصات الخليج تسجل ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بأسعار النفط

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أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في نحو 4 أعوام قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الشهر المقبل