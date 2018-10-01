بورصات الخليج تسجل ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بأسعار النفط

سجلت معظم أسواق الخليج ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات صباحية هادئة، يوم الاثنين، في حين حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو 4 أعوام قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في الشهر المقبل.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2% بعد ساعة من بدء التداولات بفضل أسهم البتروكيماويات والبنوك. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 0.2% ومصرف الإنماء 1.5%.
ووقعت شركة الإنماء للاستثمار اتفاقًا مع الشركة العقارية السعودية لإقامة صندق عقاري لتطوير 3 مواقع في الرياض بتكلفة 1.5 مليار ريال. وارتفع سهم العقارية السعودية 3.3%.
وارتفع مؤشر دبي 0.3% بفضل صعود إعمار العقارية 1% ودبي للاستثمار 1.6%.
وزاد مؤشر أبوظبي زيادة هامشية بلغت 0.5% بفضل صعود بنك أبوظبي الأول 1.4%.
وفي قطر، صعد المؤشر 0.2% بفضل أسهم البنوك والعقارات. وارتفعت أسهم بروة العقارية 1.1% ومصرف الريان 0.7% بعد أن قال إنه سيعلن نتائج الربع الثالث من العام في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر.