إضراب جديد لنقابة الصرافين في عدن احتجاجًا على “انهيار كبير” للريال اليمني

أعلنت نقابة الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأحد، عن إضراب جديد عن العمل في جميع محال وشركات الصرافة في المدينة، بسبب “انهيار مفاجئ وغير مسبوق” للعملة المحلية في تداولات الأحد.

وقالت النقابة في تعميم لها:”على الجميع الالتزام بالتوقف عن البيع والشراء للعملات الأجنبية، والاكتفاء فقط بفتح النوافذ لتسليم الحوالات المالية ابتداءً من صباح يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر”.

وأضافت أن “ذلك التعميم جاء نظرًا لارتفاع أسعار الصرف، والإقبال غير المبرر على شراء النقد الأجنبي بشكل عبثي، عبر أيادٍ وجهات غير معروفة تقف وراء هذا الارتفاع دون أغراض تجارية حقيقية”.

وأكد عاملون في محال صرافة أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل إلى 760 ريالًا يمنيًا، فيما تعدى سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 200 ريال يمني.

ويقول خبراء إن “إجراءات البنك المركزي، وقرارات الحكومة الأخيرة لم تجدِ نفعًا في الحد من تدهور العملة المحلية”، معتبرين أن تلك الإجراءات “تفتقر للجدية في التنفيذ”.