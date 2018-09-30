وزير المالية السعودي: عجز ميزانية 2019 المتوقع 128 مليار ريال

أفاد وزير المالية السعودية محمد الجدعان، اليوم الأحد، بأن حكومة المملكة تتوقع أن يبلغ حجم العجز في الميزانية 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) في العام المقبل مقارنة مع 195 مليار ريال متوقعة في الميزانية الأصلية للعام الجاري.

وقال في مؤتمر صحافي قبل إعلان الميزانية العامة للدولة في ديسمبر/ كانون الأول إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 في المئة عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018.

وأضاف: “انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضًا بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة”.

وتابع: “سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نموًا ايجابيًا بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق”.

وأكد أن ذلك “ساهم في تعافي الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.”

وكشف الجدعان في ذات المؤتمر أن الحكومة ستعلن قريبًا عن مبادرات مختلفة لدعم القطاع الخاص.

وأضاف أن المبادرات ستشمل الصناعة والسياحة وقطاعات أخرى دون الخوض في التفاصيل.