مصر تخطط لطرح سندات بالعملات الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا.

وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأضاف معيط، في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر اليوم: “الأسبوع بعد المقبل سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدًا لطرح السندات الدولية، وسنطرحها عندما نرى الوقت مناسبًا”.

كانت مصر جمعت في أبريل/ نيسان 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا عند 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب.

وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية، باعت مصر -أيضًا- سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير/ شباط.

وقال معيط إن “المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر/ كانون الأول”.

وأضاف أن هناك “فريقًا فنيًّا من صندوق النقد سيصل مصر في الـ 29 من سبتمبر للمساعدة في وضع إستراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.

وحصلت مصر -حتى الآن- من الصندوق على نحو 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارًا لمدة ثلاث سنوات.

وقال معيط، إن بلاده تجري تعديلات “على قانون ضريبة الدخل الحالي، وجار إعداد قانون جديد للضرائب العقارية”، متابعًا: “لا ضرائب جديدة ولا زيادة في الضرائب والهدف في المرحلة المقبلة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية”.

وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوَقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وقال معيط إن بلاده تلغي طروحات لأدوات الدين الحكومية “عند ارتفاع أسعار الفائدة.. لدينا وسائل أخرى لتدبير السيولة وقادرون على تدبر أمرنا”.

وألغت مصر أربعة طروحات لسندات الخزانة بشكل متتال بسبب ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين والبنوك.

وأضاف معيط أن بلاده تعمل “على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 في المئة خلال أربع سنوات (على أن يتم) عرضه على الرئيس خلال أسبوعين”.