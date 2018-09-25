البورصة الكويتية تصعد بفضل الانضمام لـ”فوتسي” 

سجلت الأسهم الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا؛ بفضل آمال بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية بعد انضمام السوق إلى مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، كذلك دفع النفط البورصة السعودية للارتفاع بنحو 1.8 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وأغلق المؤشر السعودي عند 7905 نقاط، اليوم، فوق متوسطه لمئتي يوم، وهو ما يراه المحللون علامة إيجابية من الناحية الفنية للمؤشر.

وكان المؤشر نزل عن هذا المتوسط أوائل الشهر الحالي للمرة الأولى هذا العام؛ مما أطلق عمليات بيع كثيفة.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، لتساهم في صعود أسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.8 بالمائة، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) للصعود 1.6 بالمائة، ومصرف الراجحي 2.6 بالمائة.

وانخفضت أسهم مجموعة الطيار للسفر 7.6 بالمائة، بفعل أنباء عن أن الخطوط الجوية السعودية أنهت عقدها مع الشركة لتقديم خدمات السفر إلى الطلاب المسجلين لدى وزارة التعليم. وأغلق سهم الشركة عند 20.54 ريال (5.48 دولار) وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الإدراج.

وقالت الشركة: “شكلت عقود تقديم خدمات إصدار التذاكر لمنسوبي ومبتعثي وزارة التعليم ما نسبته 30 و32 بالمائة من إجمالي قيمة الحجوزات بحسب القوائم المالية المنتهية لعام 2015 وعام 2016 على التوالي”.

وزاد مؤشر السوق الأول الكويتي 1.1 بالمائة في الوقت الذي دخل فيه المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أمس الإثنين، ويحل موعد المرحلة الثانية في 24 ديسمبر كانون الأول.

وقالت ماري سالم مديرة أسواق المال لدى إف.إف.إيه دبي: “هناك المزيد من النشاط بسبب انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة”.

وقالت أرقام كابيتال في تقرير هذا الشهر، إن من المتوقع تدفق أموال خاملة بقيمة مليار دولار في أعقاب انضمام المؤشر.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 1.5 بالمائة لكل منهما.

وارتفع مؤشر السوق الأول بالفعل ما يزيد عن 11 بالمائة منذ بداية العام. وزاد نشاط الاستثمار في الربع الحالي قبل ضم المؤشر، مما عزز السوق بنحو 8.87 بالمائة.

وفي دبي، استقر المؤشر دون تغيير يذكر، في حين تراجع مؤشر السوق القطرية 0.2 بالمائة متأثرًا بانخفاض سهم صناعات قطر واحدًا بالمائة، وتراجع سهم مجموعة قطر للتأمين 0.8 بالمائة.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.1 بالمائة بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 بالمائة، وصعود سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) 2.9 بالمائة.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

-السعودية .. ارتفع المؤشر 1.8 في المائة إلى 7905 نقاط.

– دبي.. أغلق المؤشر مستقرًا عند 2754 نقطة.

-أبوظبي.. أغلق المؤشر مستقرًا عند 4892 نقطة.

– قطر.. نزل المؤشر 0.2 في المائة إلى 9713 نقطة.

– الكويت.. ارتفع المؤشر 1.1 في المائة إلى 5340 نقطة.

– البحرين.. أغلق المؤشر مستقرًا عند 1355 نقطة.

– سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.7 في المائة إلى 4485 نقطة.

– مصر.. ارتفع المؤشر 1.1 في المائة إلى 14351 نقطة.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

(الدولار = 17.8600 جنيه مصري)

(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)