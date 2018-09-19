مع انحسار مخاوف الحرب التجارية.. الدولار عند أعلى سعر في شهرين أمام الين

استقر الدولار عند أعلى مستوى في شهرين مقابل الين الياباني، بينما صعدت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية، اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الارتياح إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين والولايات المتحدة ليست بالقسوة التي كانت تتوقعها السوق.

وزادت الشهيّة للمخاطرة في الأسواق، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة بقيادة الروبية الهندية، بعد أن قالت الصين، إنها لن ترد بخفض تنافسي في قيمة العملة.

وقال ريتشارد فالكينهال، محلل أسواق العملات لدى إس.إي.بي في ستوكهولم: “إن السبب الرئيس لعدم قفز الدولار بعد أحدث إجراءات هو أن هذا كان متوقعًا على نطاق واسع، وأن الحجم النهائي للرسوم في نطاق خمسة إلى 10% هو أقل مما كانت تخشاه السوق”.

وانزلقت الصين والولايات المتحدة أكثر في الحرب التجارية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إذ ردَّت الصين برسوم على سلع أمريكية بنحو 60 مليار دولار.

لكن الرسوم الأمريكية الجديدة تحددت عند 10% على أن ترتفع إلى 25% بنهاية 2018، بدلاً من أن تبدأ مباشرة عند 25%.

وارتفع الين مقابل الدولار إلى أعلى مستوى منذ الـ 20 من يوليو تموز عند 112.42 ين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد رغبته في رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2%.

وعززت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مكاسبها وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.7255 دولار أمريكي.

وبلغ الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعًا عند 1.3175 دولار، وهو الأعلى في نحو ثمانية أسابيع، واستقر في أحدث قراءة عند 1.3169 دولار. وارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو عند 0.8865 جنيه إسترليني.