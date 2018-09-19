الذهب يرتفع مع انحسار الطلب على الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تمشيًّا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأمريكي وعدم إبداء الأسواق قلقًا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجاريّة بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة الـ 06:56 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.4% إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1207 دولارات للأوقية.

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات ردًّا على رسوم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال جون شارما، الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني: “القرار الأمريكي بفرض رسوم 10% – بدلاً من 25% (كما كان متوقعًا) – شجع المستثمرين من جهة أنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجاريّة ما في المستقبل”.

وتراجعت أسعار النفط حوالي 12% منذ أبريل/ نيسان متأثرة باحتدام النزاع التجاري الأمريكي- الصيني ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما ارتفع سعر الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 814.49 دولار بعد أن سجَّل أعلى مستوياته منذ الـ 13 من أغسطس/ آب عند 820.20 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتقدم البلاديوم 0.2% إلى 1011.75 دولار بعد أن سجل أقوى سعر له منذ الـ 14 من يونيو/ حزيران عند 1015.50 دولار للأوقية.