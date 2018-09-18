ترامب يفتح الباب أمام إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الصين

أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الباب مفتوحًا أمام الصين للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وذلك بعد يوم من فرضه رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار، وتهديده بفرض المزيد إذا ردت الصين.

وقال ترامب للصحفيين:”إن الولايات المتحدة قد تبرم اتفاقًا مع الصين في وقت ما، وإن بلاده منفتحة دومًا على المحادثات”.

وتابع ترامب:”تريد الصين إجراء محادثات، ونحن منفتحون دومًا على النقاش، لكن علينا أن نفعل شيئًا”.

وأضاف ترامب قبل أن يؤكد على تهديده بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بكين:”لنا تأثير هائل على الصين، ونقوم بعمل جيد جدًا معها”.

وردت الصين اليوم الثلاثاء بفرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة نحو 60 مليار دولار