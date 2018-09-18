‎ الذهب ينخفض مع تصاعد النزاع التجاري بين أمريكا والصين

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تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد أن توعدت الصين بأنها سترد على رسوم أمريكية جديدة على صادراتها، مما أجج التوترات بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا مقدارها 10% على واردات بنحو 200 مليار دولار من الصين، وهدد برسوم على نحو 267 مليار دولار إضافية إذا ردت الصين على الإجراء الأمريكي.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا، فإن النزاع التجاري الدائر منذ أشهر بين واشنطن وبكين، يشجع المستثمرين على شراء الدولار اعتقادًا منهم بأن الولايات المتحدة لديها الأقل لتخسره من الصراع.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1198.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.6% في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1203.10 دولار للأوقية.

وقال نيتش شاه المحلل لدى “إي.تي.اف” للأوراق المالية، إن “إحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها الذهب هي أنه يحاول محاربة جبل من التشاؤم”.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ ابريل/ نيسان وسط نزاع تجاري متفاقم بين الولايات المتحدة والصين، وفي ظل تقلص الطلب على المعدن غير المدر للعائد؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزلت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8% إلى 802.90 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5% مسجلًا 989 دولارًا للأوقية.