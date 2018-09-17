الحكومة اليمنية تبحث مع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، إلى تخصيص 10 ملايين دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناءً على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها؛ للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وتدرس اللجنة الاقتصادية، في إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقًا لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.

وكانت اللجنة قد أوصت بتخصيص 10 ملايين دولار شهريًا من إيرادات النفط لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية؛ لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على أن يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء، بحسب بيان الوكالة، على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني إلى إصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبّرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية.