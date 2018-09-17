تونس.. توقعات بارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية

قال وزير المالية التونسي، يوم الإثنين، إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام المقبل.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011، وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.

وفي العام الماضي بلغت قيمة الدين بتونس 7.9 مليار دينار.

وقال الوزير رضا شلغوم: “الدين سيتجاوز 9 مليارات دينار العام المقبل، مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016″، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كان مسؤول أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، أن تونس ستحتاج تمويلًا خارجيًا بنحو 7 مليارات دينار في 2019.

وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 % العام المقبل، من 4.9 % في توقعاتها للعام 2018.