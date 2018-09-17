الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد المخاوف بشأن الحرب التجارية

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لتطوّرات الحرب التجاريّة بين الولايات المتحدة والصّين.

ومن المرجح أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رسومٍ جديدةٍ على واردات من الصّين بنحو 200 مليار دولار اليوم، وفقًا لما ذكره مسؤول بارز.

ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة 10%، أي أقل من الرسوم التي كانت تَدرس الإدارة فرضَها والبالغة 25%.

وقادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5% يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ الـ23 من أغسطس/آب. وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبًا اليوم.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة.

وتراجع الجنيه الإسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.