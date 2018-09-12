العقوبات الأمريكية تخفض حجم صناعة السيارات في إيران 38%

كشف تقرير إيراني عن انخفاض حجم صناعة السيارات المحلية بنسبة 38% في الشهر الأخير، جراء العقوبات الأمريكية التي دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ مطلع أغسطس الماضي.

وأشار التقرير الذي نشره موقع صحيفة “اعتماد” الإصلاحية مساء الثلاثاء، إلى أن “إنتاج السيارات في أغسطس/آب العام الماضي بلغ 144 ألفًا و370 سيارة، أما في أغسطس العام 2018، فقد بلغ إنتاج السيارات 89 ألفًا و450 سيارة”.

ولفت التقرير إلى أن “الانخفاض في الإنتاج شمل جميع أنواع المركبات بنسبة 38.2 % في أغسطس من هذا العام”، مضيفًا أنه “في أغسطس الماضي بلغ إنتاج السيارات الشخصية 135 ألفًا لينخفض في الشهر ذاته في العام الجاري إلى 83 ألفًا و778 سيارة”.

وفيما يتعلق بصناعة سيارات الحمل، فإن نسبة تراجعها بلغت 37.9%، حيث بلغ الإنتاج في العام الماضي 7079 سيارة، أما في أغسطس 2018 بلغ الإنتاج 4393 سيارة”.

كما شهدت صناعة الحافلات الكبيرة (الباصات) تراجعًا واضحًا في أغسطس العام الجاري مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن “إنتاج الحافلات الكبيرة انخفض بنسبة 63.6 %، وفي أغسطس 2017 تم إنتاج 162 حافلة، أما في المدة ذاتها من العام الجاري تم إنتاج 59 حافلة”.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، انخفض إنتاج السيارات بنسبة 9.5%، بعدما بلغ العام الماضي 580 ألفًا و783 سيارة، لكنه وصل إلى 525 ألفًا و586 سيارة في المدة ذاتها من العام الجاري.

وأرجع التقرير تراجع إنتاج صناعة السيارات بكافة أنواعها إلى العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي، مرجحًا أن يشهد قطاع السيارات تراجعًا واضطرابات نتيجة الارتفاع الحاد في أسعارها، والتي بلغ في بعضها ثلاثة أضعاف.