تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية الأمريكية – الصينية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية؛ ما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وواجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الثلاثاء.

وفي الساعة الـ 06:50 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.3 % عند 1194.41 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ الـ 24 من آب/أغسطس الماضي عندما سجل 1187.21 دولار يوم أمس الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1198.90 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونغ، كبير المتعاملين لدى لي تشيونغ لتداول الذهب في هونغ كونغ: “هناك بعض ضغوط البيع في اليوان؛ ما يؤثر على الذهب، أيضًا، الناس مترددون في الشراء لأن 1200 دولار مستوى مقاومة قوي بعد أن باءت محاولة اختراقه بالفشل الليلة الماضية”.

وحدا النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بالمستثمرين لشراء الدولار الأمريكي اعتقادًا بأن الولايات المتحدة لديها الأقل لتخسره في ذلك الصراع.

وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 14.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 785 دولارًا للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 % إلى 971 دولارًا للأوقية.