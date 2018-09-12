الليرة التركية تضعف قبيل قرار الفائدة المقرر يوم غد

ضعفت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين؛ ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي غدًا الخميس؛ إذ من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المضعضعة.

وسجلت الليرة 6.4600 مقابل الدولار في الساعة الـ 05:45 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.4225 في إغلاق أمس الثلاثاء.

وفقدت العملة أكثر من 40% من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، فضلًا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.

لكن العملة استقرت -تقريبًا- معظم فترات الأسبوع الحالي مع توخّي المستثمرين الحذرَ قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة.