تركيا تصدر سندات حكومية مقومة باليورو للمستثمرين الأفراد

قالت وزارة الخزانة التركية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر سندات حكومية مقومة باليورو، وشهادات تأجير للمستثمرين الأفراد المقيمين وغير المقيمين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها ستصدر السندات لأجل عام اعتبارًا من غدٍ الأربعاء؛ بهدف تنويع أدوات الاقتراض، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأصدرت تركيا بالفعل سندات مقومة باليورو، لكن نظرًا لأن نحو ثلثي دينها السيادي بالدولار، تسعى أنقرة لتقليص تعرضها للتقلبات أمام العملة الأمريكية في أعقاب هبوط الليرة التركية في الآونة الأخيرة.

وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، مسجلةً مستوى قياسيًا متدنيًا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف آب/أغسطس الماضي، وجرى تداولها، اليوم الثلاثاء، دون 6.5 ليرة للدولار بقليل.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن أنقرة تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان للمرة الأولى، في خطوة قال إنها ستقهر ما وصفه بالتقييمات غير الموضوعية لاقتصاد تركيا من جانب وكالات التصنيف الغربية.