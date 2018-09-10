الدولار يتخطى عتبة 70 روبلًا

المصدر: ا ف ب

تجاوز الدولار الأمريكي لفترة قصيرة، الإثنين، عتبة السبعين روبلًا، للمرة الأولى منذ آذار/ مارس 2016، في إطار أوضاع تجارية عالمية متوترة، وارتفاع أسعار النفط.

وقد تراجع الروبل، الإثنين، عند الافتتاح، متخطيًا عتبة السبعين روبلًا (70،16) للدولار الواحد، في حين تواجه روسيا أزمة اقتصادية ومالية؛ بسبب عوامل عدة، منها العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.

ثم استقرت العملة الروسية على 69،8، في مواجهة الدولار.

واعتبر ديمتري بوليوف، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق “أر.دي.أي.اف” الروسي السيادي، أن الضغوط على عملات البلدان الناشئة مستمرة، خصوصًا في مواجهة دولار معزز بعد بيانات المؤشرات الأمريكية الجيدة.