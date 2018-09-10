الدولار يرتفع وسط مخاوف من تصعيد للخلافات التجارية بين أمريكا والصين

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، يوم الاثنين، وسط مخاوف من تصعيد كبير محتمل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بينما ارتفعت الكرونة السويدية عقب الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة من أنه مستعد لفرض رسوم على جميع الواردات القادمة من الصين للولايات المتحدة فعليا، وهو ما ينذر بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار إضافة إلى سلع بقيمة 200 مليار دولار مهددة بالفعل بفرض رسوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1% تقريبًا إلى 95.472 ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 95.737.

وصعدت الكرونة السويدية بعد الانتخابات في البلاد أمس الأحد والتي شهدت زيادة في تأييد حزب الديمقراطيين السويديين القومي، كما ارتفعت الكرونة 0.6% مقابل اليورو إلى 10.43 كرونة.

واستقرالإسترليني عند 1.2915 دولار في حين نزل اليورو إلى 1.1544 دولار، وكان قد تراجع أكثر من نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة عقب بيانات الوظائف الأمريكية.