تذبذب أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار‎

تذبذبت أسعار عقود الذهب الآجلة في تداولات، اليوم الأربعاء، مع استقرار مؤشر الدولار، المدعوم من مخاوف التجارة العالمية.

ولا تزال التوتُّرات التجارية قائمة بين الولايات المتحدة وشركائها في الصين والاتحاد الأوروبي، وسط غياب المعلومات حول أيّ حلول في الأفق.

وتراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول إلى 1198 دولارًا للأوقية (الأونصة)، الساعة الـ (06:17 تغ) من إغلاق تعاملات الثلاثاء البالغة 1199.1 دولار.

كانت أونصة الذهب بلغت في تعاملات أمس 1206 دولارات، وفق مؤشر بورصة المعدن الأصفر العالمية.

واستقر مؤشر الدولار في تعاملات اليوم، وبلغ 95.38، من إغلاق تعاملات الثلاثاء البالغة 95.37.