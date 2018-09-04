أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بضغط من صعود الدولار الأمريكي، الذي ارتفع قرب أعلى مستوى في 11 يومًا.

وصعد مؤشر الدولار اليوم، بنسبة 0.28% إلى 95.35، ارتفاعًا من إغلاق تعاملات أمس الاثنين، البالغة 95.07.

وأدَّت عودة التوتَرات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي والصين، إلى توجّه المتعاملين نحو الدولار (الملاذ الآمن).

وتراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول، وفقدت 6 دولارات إلى 1200.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ (07:05 ت.غ)، نزولًا من إغلاق الاثنين البالغ 1206.7 دولار.