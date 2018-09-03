النزاعات التجارية العالمية تدفع بورصات المنطقة للهبوط

هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، بفعل القلق من أن تضر النزاعات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك، في وقت شهدت البورصة السعودية انتعاشة بسيطة من موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

ودفع قلق المستثمرين هذا مؤشر “ام.اس.سي.آي” للأسواق الناشئة للتراجع 0.9% مما جعل المستثمرين يحجمون عن شراء الأسهم في الشرق الأوسط.

وقال مازن السديري رئيس البحوث لدى الراجحي المالية في الرياض: “الوضع الاقتصادي العالمي يبعث على القلق في الأسواق – مديرو الثروات قلصوا انكشافهم على الأسهم على مدى الشهر الأخير؛ لهذا السبب تتفشى المعنويات السلبية في أنحاء المنطقة”.

وانخفض مؤشر دبي 0.4% في ظل تراجع الأسهم بشكل عام في البورصة مع تجاوز الخاسرين للرابحين بواقع 22 إلى 7، وهبط سهم دريك آند سكل للمقاولات 1.6%، مسجلًا مستوى قياسيًا منخفضًا.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1% فقط، لأسباب من بينها ارتفاع سهم بنك الاتحاد الوطني 4.3%.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7% مع صعود سهم “إزدان القابضة العقارية” 5.5%، وكان الأكثر تداولًا في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.4% مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 0.6% إلى 125.60 ريال، منتعشًا من مستوى الدعم الفني عند متوسط 100 يوم البالغ 123.32 ريال. والسهم متماسك فوق ذلك المتوسط منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقفز سهم السعودية لأنابيب الصلب 7.7% لتبلغ مكاسبه 18% على مدى الجلستين الأخيرتين، حيث يعقد المستثمرون آمالًا على استراتيجية استثمار جديدة للشركة التي تورد لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قالت الشركة إن مذكرة تفاهم بين مجموعة مساهمة ومستثمر استراتيجي محتمل قد تقرر تمديدها لشهر واحد.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2% مع تراجع سهم جلوبال تليكوم 1.6%، بعدما هوى في الجلسة السابقة 13.5% بعد أن قالت الشركة إن مساهمي الأقلية قد لا يوافقوا على عرض من فيون المساهمة؛ لاستحواذ على أصولها في باكستان وبنجلادش.