ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 15 عامًا

ارتفع معدَّل التضخُّم في تركيا إلى 17.9% في آب/ أغسطس الماضي، ليسجّل أعلى مستوى في نحو 15 عامًا، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين.

ومع صدور تلك البيانات، انخفضت قيمة الليرة التركية، لتتراجع لأكثر من 1.5% عن الإغلاق السابق، إذ سجلت قيمة الليرة 6.6500 للدولار.

ووفق البيانات التي أعدها معهد الإحصاء التركي، فإن الأسعار ارتفعت 3% مقارنة مع الشهر السابق.

يذكر أن الليرة تراجعت نحو 40% منذ بداية العام جرّاء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيّب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة؛ ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوَقود.