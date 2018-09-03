ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 15 عامًا

ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 15 عامًا

تراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

المصدر: فريق التحرير

ارتفع معدَّل التضخُّم في تركيا إلى 17.9% في آب/ أغسطس الماضي، ليسجّل أعلى مستوى في نحو 15 عامًا، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين.

ومع صدور تلك البيانات، انخفضت قيمة الليرة التركية، لتتراجع لأكثر من 1.5% عن الإغلاق السابق، إذ سجلت قيمة الليرة 6.6500 للدولار.

ووفق البيانات التي أعدها معهد الإحصاء التركي، فإن الأسعار ارتفعت 3% مقارنة مع الشهر السابق.

يذكر أن الليرة تراجعت نحو 40% منذ بداية العام جرّاء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيّب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة؛ ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوَقود.

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