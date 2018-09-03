السعودية تصدر صكوكًا محلية بمليار دولار

أصدرت وزارة المالية السعودية، يوم الاثنين، صكوكًا محلية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، عبر إعادة فتح الطرح رقم (07-2018).

وأكدت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حجم الطرح بعد إعادة فتحه، صعد إلى 7.465 مليارات ريال (1.990 مليار دولار).

وقسمت الوزارة الإصدار الأخير (4 مليارات ريال)، إلى 3 شرائح، الأولى بقيمة 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2023.

وتبلغ الشريحة الثانية 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2025، والشريحة الثالثة تبلغ 1.250 مليار ريال (333.3 مليون دولار) تُستحق في 2028.