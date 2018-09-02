انهيار غير مسبوق للريال الإيراني مع تزايد الطلب على الدولار

تعرضت العملة الإيرانية “الريال” إلى انهيار جديد اليوم الأحد، في ظل تزايد الطلب على العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة “إيران الحكومية”.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 120 ألف ريال إيراني، بحسب ما قال حسين علي الموسوي، أحد أصحاب محال الصرافة في سوق طهران.

وأضاف الموسوي في حديث لـ”إرم نيوز” أن “سعر الدولار الواحد في أغلب الأسواق، يتم شراؤه بقيمة 120 ألف ريال، في حين يشتري بائعو الدولار المتجولون الدولار بأكثر من هذه النسبة بقليل”.

وأشار إلى أن الجنيه الإسترليني بلغت قيمته 150 ألف ريال إيراني، بينما بلغ سعر اليورو 130 ألفًا و500 ريال إيراني.

وأشارت صحيفة “إيران” الحكومية، إلى أن هذا أول انهيار جديد للعملة المحلية، مع بدء فرض الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد طهران، التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع آب/ أغسطس الماضي.

ودخل الاقتصاد الإيراني في أزمة، بأعقاب الانسحاب الأمريكي في الثامن من أيار/ مايو الماضي، من الاتفاق النووي، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية في عام واحد بمقدار النصف.