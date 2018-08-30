الريال اليمني يفقد 5.3% من قيمته في يوم واحد

فقد الريال اليمني، الخميس، 5.3% من قيمته؛ حيث سجل سعر الدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء) 600 ريال مقابل 570 ريالًا، أمس الأربعاء، ورافق ذلك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية والوقود.

وبذلك، أيضًا، يكون الريال اليمني فقد 8.1% من قيمته خلال أسبوع؛ حيث كان سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 555 ريالًا، الخميس الماضي.

وقال مصطفى العماد، وهو صراف في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، إن سعر الدولار وصل في شركات الصرافة إلى 600 ريال يمني لأول مرة في تاريخه، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 160 ريالًا يمنيًا.

واعتبر أن الريال اليمني مرشّح للهبوط أكثر، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وإخفاق البنك المركزي في وقف انهيار العملة المحلية.

يأتي ذلك بينما لم يصدر عن المركزي اليمني أي تحرك أو بيان بخصوص التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.

وكان الريال اليمني قد انهار مطلع العام الماضي؛ حيث وصل إلى أعلى مستوى قياسي حينها.

إذ بلغ سعر الدولار الواحد، آنذاك، إلى 510 ريالات يمنية في عدن؛ ما انعكس في ارتفاع كبير سجلته أسعار السلع الأساسية.

وتدخلت السعودية لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره؛ حيث أودعت في حساب البنك المركزي اليمني ملياري دولار؛ ليشهد الريال اليمني تحسنًا طفيفًا؛ حيث تراجع سعر الدولار إلى 480 ريالًا يمنيًا.

واستقر السعر لـ6 أشهر عند 480، قبل أن يبدأ الريال اليمني رحلة الانهيار مجددًا، منذ منتصف يوليو/تموز الماضي؛ حتى وصل سعر الدولار اليوم إلى 600 ريال يمني.

ويحدد البنك المركزي السعر الرسمي للدولار بـ381 ريالًا يمنيًا وللريال السعودي 99 ريالًا يمنيًا، لكن تلك الأسعار وهمية؛ فالسوق السوداء هي من تتحكم بسعر الصرف.