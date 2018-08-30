الدولار يهبط لليوم الخامس مع انحسار مخاوف الصراعات التجارية

تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، في ظل انحسار مخاوف الصراعات التجارية، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل تدني التداولات المعتادة نهاية الشهر.

وظل مؤشر الدولار عند أدنى مستوياته في شهر 94.52 مع مراهنة المستثمرين على أن اتفاق تجارة مرجح بين الولايات المتحدة وكندا سيقلص تدفقات الأموال على الدولار، التي كانت مدفوعة في الأيام الأخيرة ببواعث القلق من تصاعد في النزاع التجاري.

وتصدر الجنيه الإسترليني مكاسب العملات لآمال بأن تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على علاقات تجارية في المستقبل قبل سريان الانسحاب البريطاني من الاتحاد.

وسجل الإسترليني 1.30 دولار للمرة الأولى منذ السادس من آب/أغسطس، وهبط اليورو 1.3 % مقابل العملة البريطانية في الجلستين الأخيرتين لينزل عن 90 بنسًا.

وظل اليورو قويًا أمام الدولار وتجاوز 1.17 دولار مع مراهنة المستثمرين على أن تنامي الشهية للمخاطرة سيعزز العملة الموحدة. وارتفع اليورو أكثر من 3.5 %على مدى الأسبوعين الأخيرين بعد أن سجل أقل سعر في شهرين.

وهبط الدولار النيوزيلندي 1% إلى 0.6645 دولار أمريكي بعد تراجع ثقة الشركات لأدنى مستوياتها في عشر سنوات في آب/ أغسطس.

وتراجع اليوان 0.3 % في المعاملات الخارجية إلى 6.8430 للدولار مواصلًا خسائره للجلسة الثالثة.