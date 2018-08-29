   الدولار يصعد مع تلاشي أثر انفراجة اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك‎

ارتفع الدولار الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من أن يطول أمد النزاع التجاري الأمريكي الصيني، بعد حدوث انفراجة تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان الدولار هبط إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مع تخارج المستثمرين من مراكز كانت تراهن على العملة كملاذ آمن، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين، على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وهوت العملة الأمريكية لثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من انخراط الولايات المتحدة في تشديد للسياسة النقدية أكبر من أي مكان آخر.

يرجع هذا جزئيًا إلى تنامي الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، بفعل إدانة أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقين جنائيًا الأسبوع الماضي، والتصريحات التي أصدرها في الآونة الأخيرة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي بدت ترجح رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ.

لكن مؤشر الدولار ارتفع اليوم، وزاد 0.2% بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش إلى 94.884. وكان المؤشر سجل 94.434 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ 31 يوليو/ تموز.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.1663 دولار، وسط مخاوف من أن الدين العام الإيطالي قد يتحاوز سقف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض اليوان الصيني 0.3% في التعاملات الخارجية إلى 6.8240 يوان للدولار، بعد أن أعلن البنك المركزي خطوات جديدة يوم الجمعة لتحقيق الاستقرار في العملة.