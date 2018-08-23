استطلاع: 71% من الألمان يرفضون مساعدة أردوغان في أزمة تركيا الاقتصادية

أظهر استطلاع للرأي، أن 71% من الشعب الألماني يرفضون تقديم مساعدات لتركيا تنقذها من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

واستطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه صحيفة “دي ويلت” الألمانية، وبثه تلفزيون دويتشه فيلا، أُجري منتصف الأسبوع الحالي، وشارك فيه 5051 شخصًا، تم سؤالهم إن كانوا يؤيدون ما طرحه الحزب الاشتراكي من دعوة للحكومة الألمانية لتبادر بمساعدة تركيا بعد أن وصل انخفاض عملتها حوالي 40% منذ بداية العام الحالي؟.

وأظهرت باقي نتائج الاستطلاع، أن 22% فقط من الألمان يؤيدون الوقوف مع الرئيس التركي في الأزمة التي تتفق آراء معظم الدول الأوروبية على أنها أزمة سببها الرئيس أردوغان بنهجه السياسي التسلطي، الذي يهز الثقة الاستثمارية، وأن 7% من المستطلعة آراؤهم ليست لديهم مواقف محسومة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد قالت في وقت سابق إنه لا توجد خطط حاليًا لمساعدة تركيا.