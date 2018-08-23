تصريحات مسؤول تركي عن “حرب اقتصادية” تدفع بالليرة إلى الانخفاض مجددًا

تراجعت الليرة، اليوم الخميس، لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير رجل دين مسيحي دون بادرة حل.

ونزلت الليرة التركية 1.1 في المئة إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة. عقب تصريحات لإبراهيم كالين المتحدث الرسمي باسم الرئيس أردوغان، والتي قال فيها “إن واشنطن تشن حربًا اقتصادية ولا تبدي احترامًا للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب”، وهي القضية التي أضرّت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

والعملة منخفضة 38 في المئة هذا العام، وتغذي أزمة العلاقات الأمريكية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد، وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.