الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تستعر بعد فرض رسوم جمركية بقيمة مليارات الدولارات

المصدر: أ ف ب

تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اليوم الخميس، فرض مزيد من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من البلدين، في خطوة تزيد من وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، الأمر الذي دفع الصين للإعلان فورًا عن رد مماثل.

ومع هذه الرزمة الأمريكية الجديدة من الرسوم الجمركية ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%. في خطوة قد تليها مجموعة جديدة من العقوبات في أيلول/سبتمبر، تطال نحو 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وعلى الفور ردت الصين بفرض رسوم جمركية مشددة بدورها على 16 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة بحسب وزارة التجارة الصينية.

وأعربت بكين في بيان لها، عن “رفضها بشدة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة”، مؤكدة أنه “لا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالهجوم المضاد الضروري”.

وقالت وزارة التجارة الصينية، “إن الرسوم الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية”، مشددة على “أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في المنظمة”.

ويأتي التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في اليوم الثاني من محادثات أمريكية صينية تجري في الولايات المتحدة سعيًا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.