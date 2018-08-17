وكالة ستاندرد اند بورز: التقلبات الحادة لليرة ستقوض اقتصاد تركيا

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة، إن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا، متوقعة ركودا العام القادم.

و خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.

وتوقعت أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.