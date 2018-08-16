الرئاسة التركية: اتخذنا إجراءات لحماية الأسواق المالية من هجوم للمضاربين

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم كالين اليوم الخميس، إن “تركيا لديها بدائل فيما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية”، مضيفًا أنها “قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة”.

وأبلغ كالين مؤتمرًا صحفيًا، أن “تركيا اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين”، بعد أن تعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض بلغ 7.24 مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأكد المتحدث، أن أسواق المال في بلاده “شهدت تحسنًا سريعًا خلال اليومين الأخيرين بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة بهذا الخصوص”.

ولفت كالين، إلى أن تركيا لا تسعى وراء حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتير العلاقات مع أي دولة.