على وقع الأزمة الاقتصادية.. استقالة رئيس بورصة إسطنبول من منصبه

قالت صحيفة “زمان” التركية، اليوم الخميس، إن رئيس بورصة إسطنبول همت كاراباغ، قدم استقالته من رئاسة البورصة، اليوم الخميس، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2016.

وتأتي هذه الاستقالة التي أعلنها “كاراباغ” عبر تويتر، في الوقت الذي هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST 100، بنسبة 17.3% منذ مطلع العام الجاري 2018، حتى نهاية تداولات الخميس، وفق أرقام رسمية.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع بورصة إسطنبول، الخميس، فقد المؤشر الرئيسي BIST 100، نحو 20.339 ألف نقطة، منذ مطلع 2018.

وقال رئيس البورصة في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معلناً استقالته: “اعتباراً من اليوم سأغادر بورصة اسطنبول للتركيز خلال الفترة المقبلة على مهمة جديدة في “هالك بنك”.