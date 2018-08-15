تراجع عقود الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرًا

تراجعت عقود الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، وسط ضغوط الفائدة الأمريكية على المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.08%، عند مستوى 96.63، لأعلى مستوى في 13 شهرًا ونصف الشهر.

ويشكل انتعاش الدولار ضغوطًا على الذهب، إذ استقر الأخير حول أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام.

وبحلول الساعة (07:12 تغ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.42% (5.1 دولار)، إلى 1195.6 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.42% عند مستوى 1189.05 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.78% إلى 14.94 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 1.41%، إلى 790.30 دولار للأوقية.