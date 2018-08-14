تركيا تُشكّك بـ”مصداقية” الدولار الأمريكي وتتعهد بحماية الليرة

وعد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، بحماية الليرة التركية، بعدما هبطت إلى مستوى قياسي مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وقال الوزير التركي، إن العملة الأمريكية “فقدت المصداقية” لأنها جرى استغلالها كأداة سياسية.

وعلّق في تصريحات لأعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قائلًا: “سنحمي الليرة، الليرة ستقوى كثيرًا خلال الفترة المقبلة”.

وأشار الوزير ألبيرق، إلى أنه يتوقع “ارتفاع الليرة، وأن تستمر تركيا في اتخاذ إجراءات في إطار قواعد السوق الحرة؛ لتقليل مخاطر العملات الأجنبية على الشركات”.