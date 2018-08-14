تعافي بورصتي السعودية وقطر مع انحسار المخاوف بشأن تركيا

سجلت بورصتا السعودية وقطر ارتفاعًا متواضعًا اليوم الثلاثاء، في تعافٍ جزئي من خسائر مؤخرًا، وبصفة خاصة بين أسهم البنوك، مع انحسار المخاوف من امتداد تأثير الانخفاضات الحادة في الليرة التركية.

ومع استقرار الليرة، أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعًا 0.9 في المئة، ومدعومًا بصعود سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المئة، بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين، ولدى البنك وحدة تركية، وهي فاينانس بنك.

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 0.7 في المئة. وقدّرت أرقام كابيتال انكشاف البنك على تركيا بنحو ثمانية في المئة من أصوله، و12 في المئة من قروضه.

وأغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع طفيف، وبدّد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضًا 1.9 في المئة.

وتراجع سهم البنك، الذي اتفق في مايو/ أيار على شراء دينيز بنك التركي في صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار، 4.6 في المئة أمس الاثنين.

لكن سهم دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات، التي تسجل خسائر، ارتفع 1.3 في المئة من مستوى قياسي منخفض، وكان الأكثر تداولًا في السوق.

وعيّنت الشركة يوسف الملا رئيسًا تنفيذيًا لها ليحل محلَّ فادي فغالي الذي تولّى مهام منصبه منذ أبريل /نيسان فقط، وقالت إنها تضع خطة جديدة لإعادة الهيكلة.

وبدد سهم إعمار العقارية مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضًا 0.4 في المئة، وسجلت أكبر شركة تطوير عقاري في دبي زيادة بلغت 16 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام، مع قفزة 55 في المئة في الإيرادات.

وتراجع سهم داماك العقارية 0.5 في المئة بعدما هبطت أرباح الشركة في الربع الثاني من العمليات المستمرة 46 في المئة.

وقال عادل تقي المدير المالي لداماك، إن الشركة واثقة من مركزها المالي على الرغم من أنها سجلت أسوأ أداء فصلي من حيث المبيعات المحجوزة منذ طرح أسهمها للتداول العام قبل خمس سنوات.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. زاد المؤشر 0.3% إلى 7893 نقطة.

– دبي.. هبط المؤشر 0.2% إلى 2841 نقطة.

– أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 4830 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 0.9% إلى 9639 نقطة.

– الكويت.. استقر المؤشر عند 5378 نقطة.

– البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1341 نقطة.

– سلطنة عُمان.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 4373 نقطة.

– مصر.. نزل المؤشر 1.1% إلى 15356 نقطة.