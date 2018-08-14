مصرف سوريا المركزي يضع شروطًا لودائع العملة الأجنبية

سمحت السلطات السورية للمصرف المركزي، باصدار شهادات إيداع جديدة ضمن شروط وضعتها لجذب ودائع بالعملة الأجنبية.

وتستطيع البنوك في سوريا الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي، وفقًا لما قاله مجلس النقد والتسليف بمصرف سوريا المركزي.

وحدد البيان، آجال شهادات الإيداع بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو. ولم يذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات.

وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جرّاء ما يزيد على سبع سنوات من الحرب والعقوبات الغربية على البلاد، حيث يخوض الجيش حربًا ضد فصائل معارضة وضد تنظيم داعش، بمساعدة الطائرات الروسية ومقاتلين تدعمهم إيران.

ومع خضوع الجزء الأكبر من البلاد الآن لسيطرة الدولة، يأمل الرئيس بشار الأسد بإنعاش الاقتصاد المتعثر، ويدعو المستثمرين من الدول الحليفة للمساهمة في إعادة البناء.