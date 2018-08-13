هبطت أسعار عقود الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا، مدعومًا بالفائدة الأمريكية المرتفعة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس تحرّك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، ارتفاعًا بنسبة 0.03 في المائة، عند مستوى 96.22، في أعلى مستوى منذ 13 شهرًا ونصف الشهر.

في المقابل أدى ضغط الفائدة الأمريكية على الذهب، للهبوط والاستقرار حول أدنى مستوياته في عام، مع انتعاش الدولار، وسط توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أو مرتين بالفترة المتبقية من العام الجاري.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.29 في المائة ما يعادل 3.5 دولار ليسجل 1215.5 دولار للأوقية “الأونصة” الساعة الـ 07:17 ت.غ .

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.30 في المائة عند مستوى 1206.92 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.24 في المائة إلى 15.28 دولار للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين 1.25 في المائة، إلى 817.3 دولار للأوقية.