التوترات الجيوسياسية ترفع الدولار لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفز الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرًا، فيما حقق الين مكاسب كبيرة، وسط تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة؛ وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية والخلافات الدبلوماسية.

في المقابل، انخفض اليورو لأدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2017، في حين هبط الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في سنة، وذلك على وقع تكهنات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق بخصوص العلاقة بينها وبين بروكسل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، ما يزيد عن 0.6 % إلى 96.103، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2017.

وتسببت توترات التجارة العالمية، بدعم العملة الأمريكية، خصوصًا عقب تأزيم العلاقات الجيوسياسية، لاسيما فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا، إضافة للخلاف مع تركيا.

ورغم استحواذ الدولار على التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن، إلا أن مكاسب الين أمام العملة الأمريكية كانت محدودة، فيما ارتفعت العملة اليابانية مقابل معظم العملات المناظرة مثل اليورو والاسترليني والدولار الأسترالي.

وخسر الاسترليني 0.25 % إلى 142.03 ين، وهبط الدولار الأسترالي 0.85 % إلى 81.29 ين، فيما انخفض اليورو 0.75 % إلى 127.13 ين.

أما الليرة التركية، فبلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6.49 ليرة للدولار، خصوصًا في ظل استمرار الأزمة السياسية؛ بسبب احتجاز أنقرة لقس أمريكي.