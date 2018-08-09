“المالية العراقية” تعلن تغطية عجز موازنة البلاد في 2018

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، أنها تمكنت من تغطية العجز المالي كاملًا في موازنة العام الحالي 2018، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقال ماهر حماد جوهان وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إن “الصورة أصبحت واضحة مع نهاية حزيران/يونيو الماضي.. صعود أسعار النفط غطّى العجز الموجود في الموازنة”.

وأوضح أن “العراق لن يقترض من أية جهة، حتى ولو كانت محلية، لتغطية تخصيصات الموازنة للعام الحالي 2018”.

وكشف جوهان أن “وزارة المالية ستقوم بتغطية المحافظات، بما تحتاجه من التعيينات وفق النسبة السكانية للمحافظة”.

وتبلغ قيمة الموازنة المالية للعام الحالي 104 تريليونات دينار عراقي (88.1 مليار دولار)، فيما تم تقدير الإيرادات بـ91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، بعجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).