تزامنًا مع هبوط الليرة.. مكاتب الصرافة التركية تمتنع عن بيع الدولار

توقفت مكاتب الصرافة في إسطنبول اليوم الأربعاء، عن بيع الدولار الأمريكي، وذلك لادخار المزيد من الدولارات بهدف بيعها في المستقبل، وسط توقعات بأن يتخطى سعر الدولار الواحد 7 ليرات تركية نهاية 2018.

وحذرت مذكرة صادرة عن بنك الاستثمار “جولدمان ساكس” أمس الثلاثاء، من أنّ احتياطيات البنوك التركية معرضة للمحو بدرجة كبيرة، في حال استمر تراجع الليرة التركية أمام الدولار.

وتوقع خبراء وفق جريدة “زمان التركية” استمرار انخفاض الليرة التركية، ليتخطى سعر الدولار الواحد في نهاية 2018، 7 ليرات تركية.

وأكدت الصحيفة أن محال صرافة في مدن تركية أخرى، امتنعت كذلك عن بيع الدولار.

وانخفضت الليرة التركية، أمام الدولار، اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أمس، قبيل محادثات بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في واشنطن، في مسعى لتسوية خلاف ألحق الضرر بالعملة، مسجلة 5.26 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة نحو 27% هذا العام و5.5% يوم الإثنين إلى 5.4250 ليرة للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأكبر انخفاض في جلسة واحدة منذ نحو 10 سنوات.

وجاء الانخفاض الذي سجلته الليرة الإثنين الماضي، بعد أن قالت واشنطن إنها تراجع الإعفاءات الممنوحة للصادرات التركية إلى السوق الأمريكية.