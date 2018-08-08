بورصة أبوظبي قرب أعلى مستوى في 4 سنوات

اقترب سوق أبوظبي للأوراق المالية من أعلى مستوى في أربع سنوات، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم البنوك، بينما سجلت البورصة السعودية أداءً أضعف.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 % بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ أواخر 2014 في وقت سابق من التعاملات، وزادت أسهم بنك أبوظبي الأول 1.1 %، وارتفعت أسهم بنك الاتحاد الوطني 1.9 %.

وتلقت معنويات المستثمرين الدعم من تعافي أسعار النفط وإعلان أبوظبي في حزيران/يونيو الماضي عن خطة بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لتنشيط الاقتصاد.

وزاد المؤشر الرئيس للبورصة السعودية 0.1 %، وربحت أسهم مجموعة سامبا المالية 1.4 % وارتفعت أسهم مصرف الإنماء 1.3 %.

وأثرت إعمار العقارية سلبًا على مؤشر بورصة دبي، وانخفضت أسهم الشركة 1.3 %، وهي متراجعة 18 % منذ بداية العام الجاري.

وهبطت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة 0.5 %.

وانخفضت أسهم دريك آند سكل 9.9 %، وتراجع أداء الشركة بسبب مخاوف تتعلق بوضعها المالي وآفاق نشاطها ونتيجة تحقيق تجريه السلطات الإماراتية بشأن مخالفات مالية للإدارة السابقة للشركة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.3 %، مع نزول سهم صناعات قطر، ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، بنسبة 0.8 %.