الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل اليوان

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وزاد الذهب بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1220.80 دولار للأوقية، بينما ارتفع اليوان الصيني قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد صعود الأسهم، ليواصل مكاسبه بعد أن اتخذ البنك المركزي الأسبوع الماضي خطوات لكبح انخفاض العملة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.1% في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر على انحسار موجة ارتفاعه في الآونة الأخيرة، والتي جاءت بفضل مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.

ومن شأن هبوط العملة الأمريكية أن يخفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 827.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 903.22 دولار للأوقية.