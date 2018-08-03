أسهم أوروبا ترتفع بفعل أرباح قوية للبنوك

ارتفعت أسهم أوروبا بدعم من أداء للبنوك اليوم الجمعة، بعد أسبوع اتسم بالاضطراب في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل نتائج أعمال تفوق التوقعات للشركات، وارتفاع بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليتعافى من أسوأ أداء يومي له في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم في أنحاء العالم عمليات بيع بفعل مخاوف من زيادة رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية.

وكان القطاع المالي، هو المحرك الرئيس لمكاسب المؤشر بعد أن حقق بنكا كريدي أجريكول الفرنسي وآر.بي.إس البريطاني نتائج أعمال إيجابية.

وحقق كريدي أجريكول أرباحًا تفوق التوقعات في الربع الثاني من العام مما دفع أسهمه للارتفاع 2.1 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم بنك ناتيكسيس أيضًا اثنين في المئة بعد أن زادت أرباحه في الربع الثاني.

وزادت أسهم آر.بي.إس 2.9 بالمئة بعد أن أعلن البنك المملوك للحكومة أول توزيع أرباح له في عشر سنوات.

وارتفعت أسهم مجموعة موندي الجنوب أفريقية للتعبئة والتغليف المدرجة في بورصة لندن ستة بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس، بعدما أظهرت نتائج أعمالها زيادة أرباحها في النصف الأول من العام 25 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار البيع وطلب جيد.

ودعم صعود القيمة السوقية لأسهم أبل إلى تريليون دولار، وهو ما ساعد في دفع وول ستريت للارتفاع، وقطاع التكنولوجيا الأوروبي ليصعد مؤشره 0.5 بالمئة أيضًا.