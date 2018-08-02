تراجع الطلب على الذهب لأدنى مستوى منذ 2009

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الذهب انخفض 6% في النصف الأول من العام، وعزا ذلك بشكل أساس إلى انخفاض حاد في مشتريات صناديق المؤشرات.

وأضاف المجلس في أحدث تقرير له عن اتجاهات الطلب على الذهب، أن الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ 1959.9 طن بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/يونيو انخفاضًا من 2086.5 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أدنى مستوى لنصف أول بأكمله منذ 2009.

وبالنسبة للربع الثاني من العام، انخفض الطلب 4% على أساس سنوي إلى 964.3 طن. وتراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار 9% بفعل انخفاض بنسبة 46 % في مشتريات صناديق المؤشرات.

وانخفضت مشتريات البنوك المركزية 7% بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي، أكبر مصدر للطلب 2%.

وسجلت الولايات المتحدة أضعف استثمارات في صناديق المؤشرات، إذ لا يوفر الاقتصاد القوي حافزًا لشراء الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وقال مجلس الذهب العالمي إن “الطلب على الحلي لم يستفد من تراجع بنسبة 5.4 % في أسعار الذهب بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو نتيجة لانخفاض عملات مستهلكين كبار مثل: الصين والهند وتركيا”؛ ما جعل الذهب المسعر بالدولار أعلى ثمنًا للمشترين المحليين.