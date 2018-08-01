الليرة التركية تسجل هبوطًا تاريخيًا مقابل الدولار

سجل سعر صرف الليرة التركية يوم الأربعاء هبوطًا تاريخيًا مقابل الدولار الأمريكي نتيجة تضررها من ضغوط تضخمية وسط تهديدات بفرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

وتراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة 1.9 % ليصل إلى 5 ليرات للدولار، وهو أدنى مستوى قياسي جديد لها، قبل أن تتعافى قليلا إلى 4.9800 ليرة بحلول الساعة 163:5 بتوقيت غرينتش.

وجاء هبوط الليرة التركية عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تطلق سراح قس أمريكي، الأمر الذي رفضته تركيا بغضب ما يهدد باندلاع أزمة سياسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.