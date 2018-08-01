عقب انهيار الليرة.. البنوك التركية تسعى لجدولة ديونها

بدأت البنوك التركية تقديم عروض لإعادة جدولة سريعة للديون المترتبة لها، وذلك بعد أن تأثرت عملياتها المالية بانهيار الليرة بسبب ضعف الاقتصاد، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وقالت الوكالة المتخصصة بالشأن الاقتصادي في تقرير نشر الأربعاء، إن “جمعية المصارف التركية أعدَّت إطار مبادئ لإعادة جدولة الدين الذي يزيد على 50 مليون ليرة أي ما يعادل 10.2 مليون دولار”.

وأفادت بأن “البرنامج الجديد ينطبق على الشركات المدينة التي تعاني مصاعب مالية، ولديها الاستعداد لسداد ديونها وترى أنها ستستفيد من عملية إعادة الجدولة”.

وحسب التقرير فإن “الوثيقة تقترح إعادة جدولة الدين في حال موافقة البنك الدائن الذي له نسبة انكشاف للدين تبلغ 75%، وفي حال تمت الموافقة، فإن لجنة من الدائنين ستتخذ إجراءات تشمل تغيير هيكلية مساهمي وإدارة وأصول الشركة وضخ رأس المال فيها”.

وذكرت “بلومبيرغ”، أن “الشركات التركية المدينة، تتفاوض من أجل ديون تزيد على 20 مليار دولار بعد انهيار الليرة؛ ما أدى إلى صعوبة سداد الدين بالدولار الأمريكي، وصعوبة خدمة الدين بالليرة التركية بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بالليرة”.